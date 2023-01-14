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14 января, 18:48

Пентагон намерен осуществлять техпомощь Украине в эксплуатации ЗРК Patriot

США намерены осуществлять техподдержку Киеву в использовании готовящихся к эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американское Министерство обороны планирует заключить соответствующий контракт с компанией Raytheon Technologies, следует из публикации на сайте закупок Пентагона.

"Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящее из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки", — говорится в сообщении.

При этом Пентагон готов к коммерческому сотрудничеству по этому вопросу не только с производителем Patriot — Raytheon Technologies. Военное ведомство рекомендует связаться с ним и другим компаниям, желающим выступить в качестве субподрядчиков.

Медведев: Если НАТО отправит Киеву ЗРК Patriot, они сразу станут законной целью ВС РФ

Медведев: Если НАТО отправит Киеву ЗРК Patriot, они сразу станут законной целью ВС РФ

Как писал ранее Лайф, Песков предрёк ЗРК Patriot на Украине участь мишеней для ВС России. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева об участи "Патриотов".

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Wikipedia / Mark Holloway

Арина Родионова

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