Пентагон намерен осуществлять техпомощь Украине в эксплуатации ЗРК Patriot
США намерены осуществлять техподдержку Киеву в использовании готовящихся к эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американское Министерство обороны планирует заключить соответствующий контракт с компанией Raytheon Technologies, следует из публикации на сайте закупок Пентагона.
"Raytheon Technologies окажет техническое содействие, состоящее из консультирования и помощи в планировании, применении, обслуживании, ремонте и обеспечении систем вооружения Patriot ПВО Украины, сопутствующего оборудования и элементов логистической поддержки", — говорится в сообщении.
При этом Пентагон готов к коммерческому сотрудничеству по этому вопросу не только с производителем Patriot — Raytheon Technologies. Военное ведомство рекомендует связаться с ним и другим компаниям, желающим выступить в качестве субподрядчиков.
Как писал ранее Лайф, Песков предрёк ЗРК Patriot на Украине участь мишеней для ВС России. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение зампредседателя СБ РФ Дмитрия Медведева об участи "Патриотов".
Wikipedia / Mark Holloway