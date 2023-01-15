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15 января, 13:07

Глава ивановского управления ФАС в тяжёлом состоянии после смертельного ДТП со снегоходами

СК завёл уголовное дело после столкновения двух снегоходов в Ивановской области

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после столкновения двух снегоходов в Ивановской области, в результате которого один человек погиб, второй пострадал. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту столкновения на снегоходах, в результате которого погиб человек", указано в телеграм-канале ведомства.

Пострадавшим оказался руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков, рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Его состояние оценивается как тяжёлое.

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Напомним, в Ивановской области на льду Горьковского водохранилища столкнулись и загорелись два снегохода. Водитель одного из них погиб, второй был госпитализирован с травмами.

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ГУ МЧС РФ по региону

Татьяна Миссуми

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