Глава ивановского управления ФАС в тяжёлом состоянии после смертельного ДТП со снегоходами

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после столкновения двух снегоходов в Ивановской области, в результате которого один человек погиб, второй пострадал. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту столкновения на снегоходах, в результате которого погиб человек", — указано в телеграм-канале ведомства.

Пострадавшим оказался руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков, рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Его состояние оценивается как тяжёлое.