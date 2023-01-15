Глава ивановского управления ФАС в тяжёлом состоянии после смертельного ДТП со снегоходами
СК завёл уголовное дело после столкновения двух снегоходов в Ивановской области
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после столкновения двух снегоходов в Ивановской области, в результате которого один человек погиб, второй пострадал. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту столкновения на снегоходах, в результате которого погиб человек", — указано в телеграм-канале ведомства.
Пострадавшим оказался руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков, рассказал РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Его состояние оценивается как тяжёлое.
Напомним, в Ивановской области на льду Горьковского водохранилища столкнулись и загорелись два снегохода. Водитель одного из них погиб, второй был госпитализирован с травмами.
ГУ МЧС РФ по региону