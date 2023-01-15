Британия создаёт флот из 100 морских дронов для борьбы с контрабандой на Ближнем Востоке

Великобритания и её союзники к лету планируют создать флот из 100 морских беспилотников в рамках борьбы с контрабандой оружия и наркотиков на Ближнем Востоке. Об этом заявил коммодор королевского ВМФ страны Эдриан Фрайер.

"Летом мы будем иметь флот из 100 непилотируемых кораблей в этой местности. Это станет значительным вкладом [в борьбу с контрабандой], поскольку позволит иметь более ясное представление о том, что происходит на воде. Это даст нам огромное количество данных и значительно увеличит наши возможности по сдерживанию нелегальной торговли в открытом море", — цитирует Фрайера воскресное издание еженедельника Daily Mail.

Как добавил командующий ВМФ, за счёт увеличения числа беспилотных кораблей Великобритания рассчитывает на успешную борьбу и с контрабандой оружия из Ирана в Йемен.