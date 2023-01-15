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15 января, 12:25

"Выросли на его фильмах": Депутат Госдумы опечалена из-за смерти Вахтанга Кикабидзе

Депутат Госдумы Буцкая выразила сожаление из-за смерти актёра Вахтанга Кикабидзе

<p>Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая опечалена кончиной советского киноактёра, певца, сценариста, кинорежиссёра, автора песен Вахтанга Кикабидзе. В беседе с РИА "Новости" она подчеркнула, что выросла на его фильмах.

"Жалко, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли", — сказала она.

Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе

Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе

Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе умер сегодня на 85-м году жизни. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным артиста.

Оксана Попова

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