Депутат Госдумы опечалена из-за смерти Вахтанга Кикабидзе
Депутат Госдумы Буцкая выразила сожаление из-за смерти актёра Вахтанга Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая опечалена кончиной советского киноактёра, певца, сценариста, кинорежиссёра, автора песен Вахтанга Кикабидзе. В беседе с РИА "Новости" она подчеркнула, что выросла на его фильмах.
"Жалко, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли", — сказала она.
Народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе умер сегодня на 85-м году жизни. Всенародную любовь ему принесла комедия "Мимино", снятая в 1977 году. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным артиста.