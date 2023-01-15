Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая опечалена кончиной советского киноактёра, певца, сценариста, кинорежиссёра, автора песен Вахтанга Кикабидзе. В беседе с РИА "Новости" она подчеркнула, что выросла на его фильмах.

"Жалко, когда уходят актёры, на фильмах которых мы выросли", — сказала она.