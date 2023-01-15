Погибшая в авиакатастрофе в Непале блогерша из России была беременна

По его словам, он видел Елену месяц назад. Она рассказала ему, что беременна. Мужчина удивился, потому что не заметил у неё увеличившегося живота. Сосед добавил, что блогерша жила то у себя, то уезжала к молодому человеку. О поездке в Непал Елена не упоминала.