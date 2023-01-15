Погибшая в авиакатастрофе в Непале блогерша из России была беременна
Елена Бандуро. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)
Россиянка Елена Бандуро, которая была на борту разбившегося в Непале самолёта, ждала ребёнка. О её беременности рассказал Лайфу сосед женщины.
По его словам, он видел Елену месяц назад. Она рассказала ему, что беременна. Мужчина удивился, потому что не заметил у неё увеличившегося живота. Сосед добавил, что блогерша жила то у себя, то уезжала к молодому человеку. О поездке в Непал Елена не упоминала.
Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Одна из них — тревел-блогер, которая до трагедии разместила в социальной сети снимок, где написала, что направляется в Непал. По последним данным, в результате авиакатастрофы выжили только два непальца, остальные пассажиры и члены экипажа погибли.