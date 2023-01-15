ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 января 2023, 12:19
36429

Погибшая в авиакатастрофе в Непале блогерша из России была беременна

Елена Бандуро. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Елена Бандуро. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Россиянка Елена Бандуро, которая была на борту разбившегося в Непале самолёта, ждала ребёнка. О её беременности рассказал Лайфу сосед женщины.

По его словам, он видел Елену месяц назад. Она рассказала ему, что беременна. Мужчина удивился, потому что не заметил у неё увеличившегося живота. Сосед добавил, что блогерша жила то у себя, то уезжала к молодому человеку. О поездке в Непал Елена не упоминала.

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян
Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Одна из них — тревел-блогер, которая до трагедии разместила в социальной сети снимок, где написала, что направляется в Непал. По последним данным, в результате авиакатастрофы выжили только два непальца, остальные пассажиры и члены экипажа погибли.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Непал
  • Комментарии Лайфу
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar