5 причин спать в полной темноте и навсегда отказаться от ночника

Сон при воздействии света чреват для организма рядом неприятных последствий. По словам руководителя центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врача функциональной диагностики Татьяны Сурненковой, одно из таких — десинхронизация биоритмов и общее напряжение организма.

"Свет может синхронизировать биоритмы организма, а в неподходящее время, наоборот, десинхронизировать. Даже с закрытыми глазами наш мозг способен осознавать относительно низкую освещённость, что может восприниматься как потенциальная угроза. Организм находится в состоянии "бей или беги", а не в полноценном сне", — рассказала она Лайфу.

Более того, одно из исследований показало связь между отдыхом при свете и повышенным риском ожирения, диабета и гипертонии. Также подобный сон способствует задержке циркадных ритмов и проблемам с выработкой мелатонина – гормона сна.

Сурненкова рекомендует уменьшить количество света за два-три часа до сна, особенно синего. Для этого можно воздержаться от смартфона или включить в его настройках специальный фильтр. Помимо того, помогут плотные шторы в спальне или маска для глаз.

"Хотя рандомизированных исследований того, как маски для глаз влияют на сон дома, не проводилось, опрос пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, показал, что использование масок для глаз смогло улучшить их субъективное качество сна", — добавила врач.

Причём при наличии ребёнка до двух лет желательно и вовсе отказаться от света. По словам врача, младенцы лучше спят в полной темноте, так как привыкли к ней в утробе, а более взрослое чадо лучше будет спать с ночником красного цвета — именно такой будет стимулировать выработку мелатонина.

"В большинстве детских ночников используются белые, синие или зелёные оттенки. Эти цвета обычно считаются успокаивающими, поэтому производители выбирают их для своей продукции. Такой свет подавляет выработку мелатонина в организме, обманывая мозг, заставляя его поверить, что [светит] всё ещё дневной свет и что тело должно оставаться начеку", — предупредила специалист.