Врач рассказала, как избавиться от проблем с ЖКТ во время перелёта

Пассажир самолёта может почувствовать недомогание и головную боль на фоне лёгкой гипоксии, которая возникает из-за пониженного атмосферного давления на высоте. Помочь организму во время перелёта можно с помощью питания, рассказала Лайфу врач-диетолог Ирина Мансурова.

Врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как улучшить самочувствие во время перелёта. Фото предоставлено Лайфу

По её словам, за два часа до рейса нужно ограничиться лишь лёгким блюдом на пару и выпить достаточное количество воды. Подойдут рис, курица, рыба, суши, тушёные овощи, супы-пюре. Следует исключить газированные напитки, кофе, алкоголь, а также острую, жирную пищу, незнакомые деликатесы, сырые овощи, фрукты, бобовые, молочные продукты, так как может возникнуть повышенное газообразование, объяснила Мансурова. Если газы всё же доставят дискомфорт, нужно принять таблетку.

"Из-за газообразования желудок снизу давит на диафрагму, из-за этого дыхание становится поверхностным, кровь хуже обогащается кислородом. Доходит до того, что увеличенные органы давят на сердце, — это дополнительно осложняет кровообращение, циркуляция которого и так замедленна из-за сидячего положения тела и перепада давления, из-за чего возникают отёки. Во время перелёта стараемся встать, походить и попить воды", — добавила она.

Ещё одна опасность полёта — обезвоживание. Любые сладкие напитки и газировка плохо утоляют жажду, но усиливают нагрузку на сердце, повышают давление и возбуждают нервную систему. Томатный сок, вода и морс будут хорошим вариантом, сказала врач. Тем более что эти напитки ещё помогают организму успокоиться, а вот побороть стресс алкоголем не удастся, пояснила она.

"Если перелёт не превышает четырёх часов, то во время перелёта я бы рекомендовала не употреблять пищу, а только пить воду. Еду принять за полтора-два часа до полёта", — подчеркнула собеседница Лайфа.

По её словам, после полёта восстановить жидкостный баланс и заставить кровь циркулировать в нормальном режиме поможет ходьба в течение часа, а также стакан чая и небольшое количество сочных фруктов или овощей. Диетолог отметила, что и после приземления нужно не забывать пить много воды, а вернуться к привычному рациону можно уже на следующий день.