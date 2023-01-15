Диетолог сравнила популярные каши и назвала самую полезную

Геркулес и овсяные хлопья действительно отличаются по составу, но об этом знают не все. Поэтому для приготовления каши красоты подойдёт либо цельный овёс, либо геркулес, рассказала Лайфу врач-диетолог медицинского центра "Проект здоровья" Наталья Круглова.

"В геркулесе гораздо больше пищевых волокон (они характерны для всех цельнозерновых продуктов), витамины группы В, магний, цинк. Ещё в овсе есть такое растворимое пищевое волокно, как бетаглюкан. Он необходим для поддержания здоровья пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, поскольку также является антиоксидантом", — объяснила врач.

Круглова напомнила и о пользе гречневой крупы. В ней есть те же витамины, но, в отличие от других каш, гречка содержит высокий для растительной пищи процент железа. Также в каше много растительного белка, а противопоказаний к её употреблению практически нет.

Ещё одна некогда популярная крупа — это лён. По сравнению с другими, продукт содержит уникальный состав жиров, в том числе омега-3 жирные кислоты. Также в крупе есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна. При этом во время варки каша принимает киселеобразное состояние, что хорошо влияет на систему ЖКТ, отметила врач.

"И ещё есть такая не очень популярная крупа, как полба. Я рекомендую обратить на неё внимание, потому что она богата растительным белком и пищевыми волокнами, плюс содержит магний, цинк, витамины группы В. Витамины группы В и магний благотворно влияют на состояние центральной нервной системы, регулируя процессы возбуждения и торможения. Эти нутриенты особенно важны для людей, у которых есть дефицит сна, которые интенсивно работают и подвержены стрессовым воздействиям", — рекомендовала Круглова.

В отдельную категорию врач отнесла рафинированные каши из манной крупы и кускуса — обе крупы готовятся из пшеницы. Они менее насыщены пищевыми волокнами, содержат меньше минералов, потому что теряют часть нутриентов при очищении.

"Тем не менее они могут быть показаны в ситуациях, когда нам нужно минимальное воздействие на пищеварительный тракт. Когда, например, есть обострение заболеваний пищеварительного тракта: гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни, мы прибегаем к этим крупам. Сюда же можно отнести и рисовую крупу", — заключила диетолог.