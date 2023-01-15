Катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия выиграл пятый этап "Дакара-2023"

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия выиграл общий зачёт среди внедорожников на ралли-рейде "Дакар-2023". Соревнования проходили с 31 декабря по 15 января.

По итогам четырнадцати этапов Аль-Аттия показал результат 45 часов 3 минуты 15 секунд, второе место занял девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьен Лёб. Тройку лучших замкнул бразилец Лукас Мораеш. В зачёте мотоциклов победу одержал аргентинец Лусиано Бенавидес (44 часа 27.20), в зачёте квадроциклов — француз Александр Жиру (56:44.30).

52-летний Аль-Аттия победил на "Дакаре" в общем зачёте внедорожников в пятый раз. Также гонщик является бронзовым призёром Олимпийских игр (2012) по стендовой стрельбе в дисциплине скит.

Общая дистанция ралли-рейда "Дакар" составляет 8538 километров, и более четырёх тысяч километров из них — скоростные участки. Гонка проходит ежегодно с 1979-го.