Australian Open наплевал на запрет и указал российских теннисистов под аббревиатурой RUS
Российских теннисистов указали в сетке Australian Open под запрещённой аббревиатурой RUS
В Открытом чемпионате Австралии по теннису, который состоится в понедельник в Мельбурне, примут участие российские и белорусские спортсмены. Об этом говорится на сайте Australian Open.
Как следует из печатной версии сетки, теннисисты будут участвовать в соревнованиях. В списке они обозначены аббревиатурами соответствующих стран, несмотря на введённые западные санкции.
Напомним, согласно решениям ITF, АТР и WTA, российские и белорусские спортсмены допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях без каких-либо ограничений, однако в нейтральном статусе: без указания страны и флага.
Ранее Лайф уже писал, что организаторы Australian Open отказались отстранять российских и белорусских теннисистов, несмотря на многочисленные призывы. Согласно графику, Открытый чемпионат Австралии стартует уже завтра, 16 января, и продлится до 29-го числа.
ТАСС / ЕРА / JAMES ROSS