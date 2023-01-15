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15 января, 10:37

Australian Open наплевал на запрет и указал российских теннисистов под аббревиатурой RUS

Российских теннисистов указали в сетке Australian Open под запрещённой аббревиатурой RUS

В Открытом чемпионате Австралии по теннису, который состоится в понедельник в Мельбурне, примут участие российские и белорусские спортсмены. Об этом говорится на сайте Australian Open.

Как следует из печатной версии сетки, теннисисты будут участвовать в соревнованиях. В списке они обозначены аббревиатурами соответствующих стран, несмотря на введённые западные санкции.

Напомним, согласно решениям ITF, АТР и WTA, российские и белорусские спортсмены допускаются до участия в индивидуальных соревнованиях без каких-либо ограничений, однако в нейтральном статусе: без указания страны и флага.

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Ранее Лайф уже писал, что организаторы Australian Open отказались отстранять российских и белорусских теннисистов, несмотря на многочисленные призывы. Согласно графику, Открытый чемпионат Австралии стартует уже завтра, 16 января, и продлится до 29-го числа.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / JAMES ROSS

Николь Вербер
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