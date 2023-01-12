Военный эксперт назвал танк Т-90М "Прорыв" одним из лучших в мире

Танк Т-90М "Прорыв" обладает преимуществами в системе управления, в прицельном комплексе. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя отправку партии боевых машин "Уралвагонзаводом" по заказу Минобороны. По словам специалиста, этот танк является одним из лучших в мире и несильно уступает "Армате".

"У него совершенно новый панорамный прицел, в который командир видит гораздо больше, чем в любом другом танке. У него более мощный двигатель, 1200 лошадиных сил, 1250 даже лошадиных сил, как я помню", — отметил эксперт.

Кроме того, танк имеет лучшую защиту. Навесная броня у него есть не только на корпусе, на передней части, где сидит механик-водитель, но и впереди катков. Также пластинами защищён двигатель, благодаря мощности которого машина становится более манёвренной.

"Остальные достоинства, как и у всех наших танков: автоматическое заряжание, зенитный пулемёт, которым можно руководить не высовываясь из башни. Применять можно везде, где он нужен. В наступлении, в обороне, в засаде — где угодно", — отметил Литовкин.

Он подчеркнул, что российские танки лучше, чем Leopard, которые "пытаются вбросить на Украину".