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15 января, 10:16

Организаторам конкурса "Мисс Вселенная" пришлось извиняться перед Киргизией

Организаторы Всемирного конкурса красоты "Мисс Вселенная" принесли извинения перед Киргизией за оплошность ведущего. На предварительном этапе он не смог выговорить название страны — Кыргызстан.

"Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", — заявила глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих в видеообращении, опубликованном на YouTube.

Она записала видео вместе с "мисс Кыргызстан" Алтынай Ботояровой. В ролике представительница страны приняла извинения и поблагодарила организаторов конкурса за всю серьёзность, с которой они подошли к этому вопросу.

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Кстати, новой обладательницей короны "Мисс Вселенная" стала представительница Штатов Р'Бонни Нола Габриэль. Она удивила публику своим костюмом, в котором, к слову, с трудом передвигалась по сцене. Пользователи в соцсетях уже начали иронично сравнивать её с 80-летним американским президентом Джо Байденом из-за одинаковой походки.

Обложка ©

YouTube / Miss Universe

Николь Вербер

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