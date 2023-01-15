Организаторам конкурса "Мисс Вселенная" пришлось извиняться перед Киргизией
Организаторы Всемирного конкурса красоты "Мисс Вселенная" принесли извинения перед Киргизией за оплошность ведущего. На предварительном этапе он не смог выговорить название страны — Кыргызстан.
"Нам нужно работать лучше. Оправданий этому нет, и мы хотим извиниться", — заявила глава организации "Мисс Вселенная" Эми Эммерих в видеообращении, опубликованном на YouTube.
Она записала видео вместе с "мисс Кыргызстан" Алтынай Ботояровой. В ролике представительница страны приняла извинения и поблагодарила организаторов конкурса за всю серьёзность, с которой они подошли к этому вопросу.
Кстати, новой обладательницей короны "Мисс Вселенная" стала представительница Штатов Р'Бонни Нола Габриэль. Она удивила публику своим костюмом, в котором, к слову, с трудом передвигалась по сцене. Пользователи в соцсетях уже начали иронично сравнивать её с 80-летним американским президентом Джо Байденом из-за одинаковой походки.
YouTube / Miss Universe