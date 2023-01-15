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15 января, 09:52

Учёные выяснили, сколько сохраняются затяжные симптомы ковида

The BMJ: Затяжные симптомы ковида сохраняются в течение года

Учёные из исследовательского центра KI выяснили, как долго после выздоровления сохраняется большинство затяжных симптомов ковида. В ходе работы, результаты которой опубликованы в журнале The BMJ, они взяли записи почти двух миллионов пациентов из Израиля, протестированных на вирус в период с 1 марта 2020 года по 1 октября 2021-го. Рассматривались только случаи лёгкого течения, а особое внимание уделялось сопутствующим факторам: курению, употреблению алкоголя, социально-экономическому положению и хроническим заболеваниям.

Выяснилось, что чаще всего поступали жалобы на потерю обоняния и вкуса, ухудшение внимания и памяти, проблемы с дыханием, слабость, сердцебиение, стрептококковый тонзиллит, головокружение, выпадение волос, боль в груди, кашель и боли в мышцах. Большая часть симптомов пропадала в течение года после выздоровления. Результаты были схожими для обоих полов, а также вариантов ковида "альфа" и "дельта".

Что касается влияния вакцинации, то привитые реже мучились из-за проблем с дыханием, однако риски других признаков затяжного ковида были такими же. Результаты свидетельствуют о том, что подавляющее большинство таких пациентов не страдают серьёзными или хроническими длительными заболеваниями.

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А ранее учёные предрекли Пекину почти стопроцентную заболеваемость ковидом. Всё дело в проводимой китайскими властями политике, из-за которой коэффициент воспроизводства вируса увеличился до 3,44. Это значит, что каждый заболевший может заразить ковидом 3,44 человека.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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