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15 января, 09:36

Стало известно, кто выжил при крушении самолёта в Непале

Два непальца выжили при крушении самолёта в Непале

Два гражданина Непала выжили при крушении самолёта рейса Катманду – Покхара, на борту которого находилось 72 человека. Об этом ТАСС сообщает источник в аэропорту прибытия, вблизи которого произошла авиакатастрофа.

"Два непальца в больнице в крайне тяжёлом состоянии", уточнил собеседник агентства.

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Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. По словам очевидца – русского пилота, воздушное судно уже должно было сесть, но летело очень низко. Власти сообщали, что все погибли. Однако позже стало известно о нескольких выживших.

Обложка ©

twitter / Wajahat Kazmi

Татьяна Миссуми
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