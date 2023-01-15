Стало известно, кто выжил при крушении самолёта в Непале
Два непальца выжили при крушении самолёта в Непале
Два гражданина Непала выжили при крушении самолёта рейса Катманду – Покхара, на борту которого находилось 72 человека. Об этом ТАСС сообщает источник в аэропорту прибытия, вблизи которого произошла авиакатастрофа.
"Два непальца — в больнице в крайне тяжёлом состоянии", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. По словам очевидца – русского пилота, воздушное судно уже должно было сесть, но летело очень низко. Власти сообщали, что все погибли. Однако позже стало известно о нескольких выживших.
Twitter / Wajahat Kazmi