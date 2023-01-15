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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 09:36
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Стало известно, кто выжил при крушении самолёта в Непале

Два непальца выжили при крушении самолёта в Непале

Два гражданина Непала выжили при крушении самолёта рейса Катманду – Покхара, на борту которого находилось 72 человека. Об этом ТАСС сообщает источник в аэропорту прибытия, вблизи которого произошла авиакатастрофа.

"Два непальца в больнице в крайне тяжёлом состоянии", уточнил собеседник агентства.

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Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. По словам очевидца – русского пилота, воздушное судно уже должно было сесть, но летело очень низко. Власти сообщали, что все погибли. Однако позже стало известно о нескольких выживших.

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Twitter / Wajahat Kazmi

Татьяна Миссуми
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