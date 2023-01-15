Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с гибелью людей в авиакатастрофе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта, летевшего из Катманду. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе", — сказано в письме.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром: летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находилось 72 человека, в том числе четыре россиянина. Местные власти сообщили, что все пассажиры и экипаж погибли, но позже на месте нашли выживших.