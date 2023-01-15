В США сообщили о "подарке" НАТО Путину

Внутренний конфликт НАТО в связи с вступлением в альянс Швеции и Финляндии стал настоящим подарком для российского президента Владимира Путина, пишет американская газета The Washington Post.

"Господин Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и её партнёры придут к соглашению, тем лучше для альянса", — отмечается в материале.

Как пишет газета, для урегулирования конфликта между Турцией и НАТО для вступления двух стран необходимы последовательная дипломатия и уступки, на которые в том числе должна пойти американская сторона. По мнению автора статьи, ключевую роль могут сыграть президент США Джо Байден и Конгресс.

"Какие бы проблемы Турция ни доставляла НАТО, она является могущественным и незаменимым членом альянса, а последствия расширения членства в НАТО или неспособности этого сделать будут титаническими", — заявили эксперты.

Вместе с тем НАТО нуждается в Турции для взаимного сотрудничества и защиты Запада от Ирана. Благодаря такому партнёрству альянс сможет закрыть большую часть акватории Чёрного моря.