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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 09:02
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Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Лайф узнал имена россиян, которые находились в самолёте, потерпевшем крушение в Непале. Их гибель официально подтвердили в российском посольстве.

  • Виктория Алтунина
  • Виктор Лугин
  • Юрий Лугин
  • Елена Бандуро

О последней Лайф рассказывал ранее. Перед трагедией Елена разместила в социальной сети снимок, где написала о том, что направляется в Непал. На её странице указано, что она занимается SMM для крупных компаний, а также ведёт travel-блог.

Напомним, что трагедия произошла сегодня утром: летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находились 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли. Известно, что там находилось четыре гражданина России. Их гибель официально подтверждена.

Русский пилот стал свидетелем крушения самолёта в Непале и описал творившийся в небе ужас
Русский пилот стал свидетелем крушения самолёта в Непале и описал творившийся в небе ужас
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Twitter / AIN NEWS 24

Оксана Попова
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