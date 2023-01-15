Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян

Лайф узнал имена россиян, которые находились в самолёте, потерпевшем крушение в Непале. Их гибель официально подтвердили в российском посольстве.

Виктория Алтунина

Виктор Лугин

Юрий Лугин

Елена Бандуро

О последней Лайф рассказывал ранее. Перед трагедией Елена разместила в социальной сети снимок, где написала о том, что направляется в Непал. На её странице указано, что она занимается SMM для крупных компаний, а также ведёт travel-блог.