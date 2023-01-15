Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Непале россиян
Лайф узнал имена россиян, которые находились в самолёте, потерпевшем крушение в Непале. Их гибель официально подтвердили в российском посольстве.
- Виктория Алтунина
- Виктор Лугин
- Юрий Лугин
- Елена Бандуро
О последней Лайф рассказывал ранее. Перед трагедией Елена разместила в социальной сети снимок, где написала о том, что направляется в Непал. На её странице указано, что она занимается SMM для крупных компаний, а также ведёт travel-блог.
Напомним, что трагедия произошла сегодня утром: летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находились 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. По данным местных властей, все они погибли. Известно, что там находилось четыре гражданина России. Их гибель официально подтверждена.
Twitter / AIN NEWS 24