Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

Украинская армия обстреляла Новопсков Луганской Народной Республики (ЛНР), жертвами стали два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:00 по населённому пункту Новопсков с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — указано в тексте.

Погибли два мирных жителя 1981 и 1982 годов рождения, а также получил серьёзные повреждения жилой дом, уточнили в представительстве.