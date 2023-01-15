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Опубликовано 15 января 2023, 08:55
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Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Новопскова из HIMARS

В ЛНР рассказали о гибели двух человек в результате обстрела Новопскова со стороны ВСУ

Украинская армия обстреляла Новопсков Луганской Народной Республики (ЛНР), жертвами стали два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:00 по населённому пункту Новопсков с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", — указано в тексте.

Погибли два мирных жителя 1981 и 1982 годов рождения, а также получил серьёзные повреждения жилой дом, уточнили в представительстве.

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Ранее сообщалось, что четыре мирных жителя погибли, ещё пятеро тяжело ранены в результате обстрела города Пологи Запорожской области со стороны ВСУ. Несколько реактивных снарядов, выпущенных украинской стороной, попали в продуктовый магазин.

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ТАСС / Тришин Николай

Татьяна Миссуми
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