Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолёта признаны погибшими
СМИ: Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолёта погибли
При крушении лайнера в Непале, на борту которого находилось 72 человека, никто не выжил. Об этом информирует телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.
"Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолёта погибли", — уточнил телеканал.
Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян.
Обложка ©
Twitter / upwardnewshq