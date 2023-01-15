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15 января, 07:40

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолёта признаны погибшими

СМИ: Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолёта погибли

При крушении лайнера в Непале, на борту которого находилось 72 человека, никто не выжил. Об этом информирует телеканал News18 со ссылкой на представителей местных властей.

"Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолёта погибли", уточнил телеканал.

Очевидец случайно заснял на видео момент крушения самолёта с 72 человеками в Непале

Очевидец случайно заснял на видео момент крушения самолёта с 72 человеками в Непале

Напомним, в Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян.

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Twitter / upwardnewshq

Татьяна Миссуми
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