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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 06:49
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В аэропорту Непала разбился самолёт, на борту которого было 72 человека

Самолёт компании Yeti Airlines разбился в аэропорту Покхара в Непале

Самолёт, на борту которого было 72 человека, разбился в аэропорту Покхара в Непале. Обложка © Twitter / upwardnewshq

Самолёт, на борту которого было 72 человека, разбился в аэропорту Покхара в Непале. Обложка © Twitter / upwardnewshq

В Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду. На борту воздушного судна в этот момент находилось более 70 человек, пишет местное издание The Kathmandu Post.

Самолёт, на борту которого было 72 человека, разбился в аэропорту Покхара в Непале. Видео © Twitter / upwardnewshq

Всё произошло в районе Каски. Самолёт, в салоне которого было 68 пассажиров и 4 члена экипажа, упал между старым и международным аэропортами города Покхара.

Кадры происшествия сняли шокированные очевидцы и опубликовали в социальных сетях. На них видны клубы дыма, поднимающиеся с места крушения. В настоящее время аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы, также выясняются причины крушения. Данных о точном числе пострадавших и иных деталях трагедии пока нет.

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Ранее Лайф писал, что самолёт Azur Air, следовавший маршрутом Москва – Гоа, совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине. После досмотра борта бомба найдена не была. Всего в самолёте находилось 8 членов экипажа и 236 пассажиров, в их числе российский актёр и телеведущий Оскар Кучера, который рассказал о деталях инцидента.

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Николь Вербер
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