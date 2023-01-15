В аэропорту Непала разбился самолёт, на борту которого было 72 человека

В Непале разбился самолёт авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду. На борту воздушного судна в этот момент находилось более 70 человек, пишет местное издание The Kathmandu Post.

Самолёт, на борту которого было 72 человека, разбился в аэропорту Покхара в Непале. Видео © Twitter / upwardnewshq

Всё произошло в районе Каски. Самолёт, в салоне которого было 68 пассажиров и 4 члена экипажа, упал между старым и международным аэропортами города Покхара.