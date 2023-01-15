Один человек погиб при пожаре на рынке в Самарской области
МЧС сообщило о гибели человека при пожаре на рынке в Самарской области
В Самарской области ликвидируют пожар на рынке площадью 1500 кв. м. Обложка © t.me / МЧС России
Пожарные локализовали возгорание на рынке в городском округе Кинель в Самарской области. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, при пожаре погиб один человек.
В Самарской области ликвидируют пожар на рынке площадью 1500 кв. м. Видео © t.me / МЧС России
"В 6:45 пожар локализован на площади полторы тысячи квадратных метров <…> В ходе ликвидации пожара обнаружен один погибший", — рассказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что для тушения огня привлекалось около сотни специалистов и 35 единиц техники, а также два пожарных поезда. На месте работают специалисты пожарной лаборатории.
Напомним, в Кинеле Самарской области произошёл пожар на рынке на улице Октябрьской. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:33 (01:33 мск).