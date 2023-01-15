Один человек погиб при пожаре на рынке в Самарской области

Пожарные локализовали возгорание на рынке в городском округе Кинель в Самарской области. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, при пожаре погиб один человек.

В Самарской области ликвидируют пожар на рынке площадью 1500 кв. м. Видео © t.me / МЧС России

"В 6:45 пожар локализован на площади полторы тысячи квадратных метров <…> В ходе ликвидации пожара обнаружен один погибший", — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что для тушения огня привлекалось около сотни специалистов и 35 единиц техники, а также два пожарных поезда. На месте работают специалисты пожарной лаборатории.