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15 января, 05:42

Один человек погиб при пожаре на рынке в Самарской области

МЧС сообщило о гибели человека при пожаре на рынке в Самарской области

<p>В Самарской области ликвидируют пожар на рынке площадью 1500 кв. м. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_official/6771" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

В Самарской области ликвидируют пожар на рынке площадью 1500 кв. м. Обложка © t.me / МЧС России

Пожарные локализовали возгорание на рынке в городском округе Кинель в Самарской области. Как рассказали в пресс-службе МЧС России, при пожаре погиб один человек.

В Самарской области ликвидируют пожар на рынке площадью 1500 кв. м. Видео © t.me / МЧС России

"В 6:45 пожар локализован на площади полторы тысячи квадратных метров <…> В ходе ликвидации пожара обнаружен один погибший", рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что для тушения огня привлекалось около сотни специалистов и 35 единиц техники, а также два пожарных поезда. На месте работают специалисты пожарной лаборатории.

Напомним, в Кинеле Самарской области произошёл пожар на рынке на улице Октябрьской. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:33 (01:33 мск).

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Оксана Попова

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