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15 января, 03:25

Два пожарных поезда отправили в Самарской области на тушение рынка

В Самарской области загорелся рынок

В Самарской области ликвидируют пожар на рынке в городе Кинель, на улице Октябрьской. С огнём там борются почти 100 человек. Площадь возгорания уже достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Привлекаются 97 человек и 35 едиництехники. Задействуются два пожарных поезда", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 02:33 (01:33 мск). По предварительным данным, никто не пострадал.

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А на севере Москвы ранее горел склад. Огонь охватил несколько тысяч квадратных метров. Для тушения привлекалась авиация. Обошлось без пострадавших.

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Telegram / mchs_official

Андрей Григорьев

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