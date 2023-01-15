Два пожарных поезда отправили в Самарской области на тушение рынка

В Самарской области ликвидируют пожар на рынке в городе Кинель, на улице Октябрьской. С огнём там борются почти 100 человек. Площадь возгорания уже достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"Привлекаются 97 человек и 35 едиництехники. Задействуются два пожарных поезда", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о возгорание поступило на пульт дежурного в 02:33 (01:33 мск). По предварительным данным, никто не пострадал.