Овечкин сократил отставание от Гретцки до 84 голов
Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ и до 84 голов сократил отставание от Гретцки
Звёздный нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свою 810-ю шайбу в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии Флайерз". Таким образом он сократил до 84 голов своё отставание от канадца Уэйна Гретцки, который пока является лучшим снайпером в НХЛ за всю историю. На счету Гретцки 894 гола в 1487 матчах.
Овечкин теперь может похвастаться и ещё одним достижением. Он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил 400 шайб в домашних матчах, и тоже за счёт встречи с "Филадельфией Флайерз".
Ранее Овечкин вышел на лёд НХЛ в 1317-й раз. Так он смог по количеству проведённых матчей в лиге опередить Алексея Ковалёва и занять первое место в этом отношении среди российских игроков.
Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей