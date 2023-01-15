Овечкин сократил отставание от Гретцки до 84 голов

Звёздный нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил свою 810-ю шайбу в матче регулярного чемпионата против "Филадельфии Флайерз". Таким образом он сократил до 84 голов своё отставание от канадца Уэйна Гретцки, который пока является лучшим снайпером в НХЛ за всю историю. На счету Гретцки 894 гола в 1487 матчах.

Овечкин теперь может похвастаться и ещё одним достижением. Он стал пятым игроком в истории чемпионатов НХЛ, который забросил 400 шайб в домашних матчах, и тоже за счёт встречи с "Филадельфией Флайерз".