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14 января, 20:34

"Челси" положил глаз на Мудрика из "Шахтёра", на кону большая сумма

Журналист Романо: "Челси" планирует выкупить Мудрика у "Шахтёра" за 100 млн евро

Представители британского футбольного клуба "Челси" посетили Польшу, чтобы провести переговоры с "Шахтёром" о покупке украинского футболиста Михаила Мудрика за 100 млн евро, рассказал в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

Он также напомнил, что к украинцу ранее проявлял интерес и "Арсенал", предлагавший за футболиста 75 млн евро.

"Арсенал" всегда лидировал в гонке, ведя переговоры с "Шахтёром" после третьей официальной заявки. Позиция Мудрика сейчас решающая", — написал Романо.

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Twitter / @FabrizioRomano

Анатолий Симоненко

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