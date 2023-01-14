"Челси" положил глаз на Мудрика из "Шахтёра", на кону большая сумма
Журналист Романо: "Челси" планирует выкупить Мудрика у "Шахтёра" за 100 млн евро
Представители британского футбольного клуба "Челси" посетили Польшу, чтобы провести переговоры с "Шахтёром" о покупке украинского футболиста Михаила Мудрика за 100 млн евро, рассказал в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.
Он также напомнил, что к украинцу ранее проявлял интерес и "Арсенал", предлагавший за футболиста 75 млн евро.
"Арсенал" всегда лидировал в гонке, ведя переговоры с "Шахтёром" после третьей официальной заявки. Позиция Мудрика сейчас решающая", — написал Романо.
Ранее стало известно, что ФК "Краснодар" озвучил договорённость с азербайджанским "Карабахом" о переходе полузащитника Кади Боржиса.
Twitter / @FabrizioRomano