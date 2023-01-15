Диетолог объяснила, как пакетированные соки сказываются на здоровье

Пакетированные соки оказывают негативное влияние на здоровье, предупредила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Она напомнила, что продукт достаточно концентрированный.

"Даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти штук. Пять яблок сразу не съесть — это огромное количество простых сахаров, фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина", — пояснила в беседе с RT Бережная.

Употребляя готовые соки, стоит помнить, что в их составе находятся агрессивные для организма химические вещества, добавила диетолог. В том числе речь идёт о консервантах, стабилизаторах, красителях и ароматизаторах. В качестве полезной альтернативы Бережная посоветовала пить компоты и морсы.