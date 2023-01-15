Дела у Twitter при Маске испортились окончательно

Компания Twitter в попытке вернуть бизнес-клиентов на рекламные пространства социальной сети, намерена предоставить им бесплатные объёмы на сумму до 250 тысяч долларов. Об этом, ссылаясь на электронные письма соцсети, сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, соцсеть предлагает компаниям компенсировать их расходы на рекламу, удвоив потраченные ими средства на сумму до 250 тысяч долларов. Таким образом, на платформе к 28 февраля бренды могут разместиться на 500 тысяч долларов. Сами рекламодатели предполагают, что поощрение может быть использовано для продвижения твитов во время Суперкубка NFL.

В материале указывается, что львиная доля доходов Twitter приходится именно на рекламу — 90%. А после покупки компании Илоном Маском прибыль резко упала. Так, многие крупные организации прекратили сотрудничество. Например, фармацевтические компании Pfizer, United Airlines Holdings Inc., автопроизводители General Motors Co. и Volkswagen AG. В начале января, согласно результатам исследований, 70 из 100 крупнейших клиентов Twitter воздержались от покупки рекламы.