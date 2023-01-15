Названо имя новой обладательницы короны "Мисс Вселенная"

В конкурсе "Мисс Вселенная – 2023", который проводится в Новом Орлеане, победила представительница Штатов Р'Бонни Нола Габриэль. Она в прошлом году стала обладательницей титула "Мисс США". Жюри выбирало из 86 претенденток.

Девушка 1994 года рождения, она из Хьюстона, штат Техас. В одном из интервью в прошлом году она рассказывала, что её отец перебрался в США из Филиппин, имея в кармане всего 20 долларов. Там он нашёл любимую, и у них родилась нынешняя победительница конкурса "Мисс Вселенная".

Представительница США в этот раз удивила жюри своим костюмом. Она с трудом передвигалась по сцене из-за его массивности. Как пояснил ведущий церемонии, одеяние девушки символизировало успехи Штатов в покорении Луны. Вице-мисс стала представительница Венесуэлы.