Названо имя новой обладательницы короны "Мисс Вселенная"
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная – 2023" стала американка
Р'Бонни Нола Габриэль. Фото © @rbonneynola
В конкурсе "Мисс Вселенная – 2023", который проводится в Новом Орлеане, победила представительница Штатов Р'Бонни Нола Габриэль. Она в прошлом году стала обладательницей титула "Мисс США". Жюри выбирало из 86 претенденток.
Девушка 1994 года рождения, она из Хьюстона, штат Техас. В одном из интервью в прошлом году она рассказывала, что её отец перебрался в США из Филиппин, имея в кармане всего 20 долларов. Там он нашёл любимую, и у них родилась нынешняя победительница конкурса "Мисс Вселенная".
Представительница США в этот раз удивила жюри своим костюмом. Она с трудом передвигалась по сцене из-за его массивности. Как пояснил ведущий церемонии, одеяние девушки символизировало успехи Штатов в покорении Луны. Вице-мисс стала представительница Венесуэлы.
Платье императрицы и ярко-розовый купальник: Россиянка Линникова затмила участниц на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"
Напомним, россиянка, как и украинка, не попала в число 16 финалисток конкурса "Мисс Вселенная – 2023", туда вышли только представительницы западного полушария. Россию представляла обладательница титула "Мисс Россия – 2022" Анна Линникова из Оренбурга.