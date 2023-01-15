Редкие кадры: Японцам удалось снять на видео гигантского кальмара

Пара аквалангистов, Танака Йосукэ и его жена Мики, нырявшие в Японском море недалеко от города Тоёока, сделали редкие кадры: записали на видео гигантского кальмара. Дайверы заметили огромное животное недалеко от поверхности воды, передаёт телеканал NHK.

Гигантский кальмар в Японском море. Видео © NHK.or.jp

Супруги — инструкторы по подводному плаванию, работающие в этом регионе. По их словам, кальмар достигал приблизительно двух с половиной метров в длину. Он медленно плавал у поверхности на протяжении получаса, неторопливо шевеля щупальцами, а потом ушёл на глубоководье.

"Мы были удивлены такой неожиданной встрече и, несмотря на испытываемый страх, принялись снимать животное, находясь в пределах его досягаемости", — рассказала Мики Йосукэ.

Как сообщил телеканалу представитель Национального музея науки и природы Кубодера Цунеми, кальмар, очевидно, уже достиг одного-двух лет от роду. По словам учёного, таких существ несколько раз в год замечают вдоль побережья Японского моря. Он выразил надежду, что, если количество наблюдений увеличится, это поможет продвинуть исследования существ и среды их обитания.