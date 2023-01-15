Пиар-ходы, используемые украинским президентом Владимиром Зеленским вместе с властями США, — это "позор". Такую характеристику дала американская писательница Кейтлин Джонстоун на своём официальном сайте.

"Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной кампании за всё время", — заявила Джонстоун.

В число наиболее позорных подобных пиар-ходов она включила решение установить бюст Зеленского в американском Капитолии. Также писательница упомянула о фразе, которую приписывают Зеленскому, но которую он, скорее всего, не произносил: что ему якобы не нужна поддержка, а только оружие. В действительности, отметила Джонстоун, слова принадлежат "неназванному американскому чиновнику". Эти высказывания растиражировали СМИ, имеют ли они реальное отношение к главе Незалежной, остаётся под вопросом. Писательница также осудила фотосессию Зеленского и его жены для журнала Vogue, а ещё тот факт, что журнал Time признал украинского лидера человеком года.

Досталось от писательницы и ряду американских знаменитостей, включая актёров Марка Хэммила, Бена Стиллера и музыканта Боно, выступившего в киевском бомбоубежище. Это событие писательница обозначила как "обязательную психологическую операцию". По мнению Джонстоун, такой пиар — это "насилие над умом", люди, скорее всего, уже устали от этого.