В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей
Пожар в деревне Белоусовке. Фото © ГУ МЧС РФ по Омской области
В Омской области из-за пожара в частном доме погибли женщина и трое детей — двух, семи и девяти лет. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Трагедия случилась в деревне Белоусовке Павлоградского района. Там работают следователи. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). А в региональном ГУ МЧС РФ рассказали, что к тушению пожара от ведомства было привлечено одиннадцать человек и четыре единицы техники.
Ранее Лайф писал, что во время пожара на стройплощадке в Новой Москве целиком сгорели шесть машин, стоявших на соседней парковке.