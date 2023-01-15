В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей

В Омской области из-за пожара в частном доме погибли женщина и трое детей — двух, семи и девяти лет. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Трагедия случилась в деревне Белоусовке Павлоградского района. Там работают следователи. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). А в региональном ГУ МЧС РФ рассказали, что к тушению пожара от ведомства было привлечено одиннадцать человек и четыре единицы техники.