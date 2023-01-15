"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 04:38

В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей

<p>Пожар в деревне Белоусовке. Фото © ГУ МЧС РФ по Омской области</p>

Пожар в деревне Белоусовке. Фото © ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области из-за пожара в частном доме погибли женщина и трое детей — двух, семи и девяти лет. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Трагедия случилась в деревне Белоусовке Павлоградского района. Там работают следователи. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). А в региональном ГУ МЧС РФ рассказали, что к тушению пожара от ведомства было привлечено одиннадцать человек и четыре единицы техники.

Лайф публикует видео первых минут крупного пожара в Москве глазами очевидцев

Лайф публикует видео первых минут крупного пожара в Москве глазами очевидцев

Ранее Лайф писал, что во время пожара на стройплощадке в Новой Москве целиком сгорели шесть машин, стоявших на соседней парковке.

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров