За последние три сотни лет Россия испытала на себе несколько нападений со стороны Запада. Однако каждое из них делало государство только сильнее. Таким мнением поделился обозреватель турецкого издания Sabah Берджан Тутар.

"За последние 300 лет на Россию нападали пять раз со стороны Запада. Однако все эти вторжения только делают Россию сильнее", — написал он в статье на страницах издания.

В качестве первого вторжения на территорию России автор указал войну 1812 года. Он напомнил, что после поражения Наполеона культ всего французского ушёл из России, а на его место пришли антизападные настроения и процветание русской культуры. На второе место Тутар поставил события 1917 года, когда Белая гвардия пыталась подавить революцию. Третья и четвёртая атаки, пишет обозреватель, — это Великая Отечественная и холодная война. И пятое, по его мнению, — это свержение США и Европой пророссийски настроенного президента Украины. Здесь автор статьи приходит к выводу, что военная спецоперация, начатая Москвой, пошатнула "глобальный статус-кво".

"После каждой попытки интервенции со стороны Запада Россия действовала с новой геополитической идентичностью и становилась всё сильнее. Сейчас, когда Вашингтон перешёл в наступление через киевский режим, Москва с помощью политики Большой Евразии расшатывает основы американской гегемонии и подрывает статус Соединённых Штатов как единоличной сверхдержавы", — заключил Тутар.