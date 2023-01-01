Мишустин отметил способность россиян вместе противостоять любым вызовам и угрозам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и выразил уверенность в их способности вместе противостоять любым угрозам и вызовам. Поздравление опубликовано в телеграм-канале правительства страны.

"Примите мои сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством. В эти дни мы делимся искренними чувствами с родными, близкими людьми и строим планы. Уходящий год стал временем серьёзных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам", — отметил глава кабмина.

Мишустин считает главными ценностями, которые объединяют россиян, "преданность Родине, ответственность за судьбу страны, любовь к своей семье". Это остаётся неизменным, несмотря на то что "меняются цифры в календаре", заметил премьер. По его мнению, это помогает преодолевать трудности и двигаться вперёд.