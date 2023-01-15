Замглавы Владивостока Ляйфер арестован по делу о взятке
Суд на два месяца арестовал заммэра Владивостока по обвинению в получении взятки
Заммэра Владивостока Алексей Ляйфер. Обложка © Сайт Администрации Владивостока
Суд арестовал заммэра Владивостока Алексея Ляйфера по обвинению в получении взятки. Как сообщается на сайте Фрунзенского районного суда, чиновник отправлен в СИЗО на два месяца.
"Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 15 января 2023 года в отношении обвиняемого Ляйфера А.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — отмечается в сообщении.
Как уточняется, Ляйфер проходит обвиняемым по делу о получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий — п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Чиновник был назначен на пост замглавы города в июне 2021 года, занимался вопросами управления муниципальной собственностью, градостроительства, архитектуры и охраны окружающей среды. До этого он был исполняющим обязанности министра имущественных и земельных отношений Приморского края.
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Ранее Лайф писал об аресте экс-мэра Владивостока Гуменюка по делу о взятках. Свою вину он отрицал. По версии следствия, с 2019 по 2021 год чиновник нечестным путём заработал более 19,5 миллиона рублей. В марте 2022 года его имущество было арестовано решением суда, а в ноябре посредника во взятках приговорили к четырём годам тюрьмы.