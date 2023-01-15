Замглавы Владивостока Ляйфер арестован по делу о взятке

Суд арестовал заммэра Владивостока Алексея Ляйфера по обвинению в получении взятки. Как сообщается на сайте Фрунзенского районного суда, чиновник отправлен в СИЗО на два месяца.

"Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 15 января 2023 года в отношении обвиняемого Ляйфера А.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", — отмечается в сообщении.

Как уточняется, Ляйфер проходит обвиняемым по делу о получении взятки должностным лицом и превышении должностных полномочий — п. "в" ч. 5 ст. 290, п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ.