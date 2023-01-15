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15 января, 05:03

Учёные предрекли Пекину почти стопроцентную заболеваемость ковидом

Bloomberg: К февралю ковидом могут заболеть 92% жителей 22-миллионного Пекина

В Пекине к февралю ковидом могут заболеть 92,3% жителей, учитывая, что к 22 декабря уже 75,7% населения китайской столицы было заражено. Об этом сказано в результатах исследования, которые были опубликованы в Nature Medicine. Учёные составили динамическую модель передачи ковида, а также провели онлайн-опросы горожан.

После того как китайские власти объявили "20 мер" по переходу от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу, коэффициент воспроизводства вируса увеличился до 3,44, пишет Bloomberg. Проще говоря, каждый заразившийся может "наградить" коронавирусом в среднем 3,44 человека.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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