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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 07:13
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Очевидец случайно заснял на видео момент крушения самолёта с 72 человеками в Непале

Самолёт компании Yeti Airlines с 72 человеками разбился при посадке в аэропорту Покхары. Обложка © twitter / Wajahat Kazmi

Самолёт компании Yeti Airlines с 72 человеками разбился при посадке в аэропорту Покхары. Обложка © twitter / Wajahat Kazmi

Момент падения самолёта АTR 72 на западе Непала попал на видео. Судя по опубликованным очевидцами кадрам, всё произошло во время посадки воздушного судна.

Самолёт компании Yeti Airlines с 72 человеками разбился при посадке в аэропорту Покхары. Видео © twitter / Wajahat Kazmi

По данным местных СМИ, в результате трагедии из находившихся 72 человек на борту погибло не менее 35. К слову, максимальное количество пассажиров — не более 74. В настоящее время на месте работают спасательные группы.

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Как уже писал Лайф, всё произошло в районе Каски. Летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находились 72 человека, в том числе четыре члена экипажа.

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Николь Вербер
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