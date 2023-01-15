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15 января, 07:13
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Очевидец случайно заснял на видео момент крушения самолёта с 72 человеками в Непале

<p>Самолёт компании Yeti Airlines с 72 человеками разбился на взлёте в аэропорту Покхары. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/kazmiwajahat/status/1614514162880897026?s=21&t=g4sHUSh5ggT9GOFjAQ63zQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wajahat Kazmi</a></p>

Самолёт компании Yeti Airlines с 72 человеками разбился на взлёте в аэропорту Покхары. Обложка © twitter / Wajahat Kazmi

Момент падения самолёта АTR 72 на западе Непала попал на видео. Судя по опубликованным очевидцами кадрам, всё произошло во время взлёта воздушного судна.

Самолёт компании Yeti Airlines с 72 человеками разбился на взлёте в аэропорту Покхары. Видео © twitter / Wajahat Kazmi

По данным местных СМИ, в результате трагедии из находившихся 72 человек на борту погибло не менее 35. К слову, максимальное количество пассажиров — не более 74. В настоящее время на месте работают спасательные группы.

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Как уже писал Лайф, всё произошло в районе Каски. Летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортом города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находилось 72 человека, в том числе четыре члена экипажа.

Николь Вербер
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