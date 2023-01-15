Очевидец случайно заснял на видео момент крушения самолёта с 72 человеками в Непале

Момент падения самолёта АTR 72 на западе Непала попал на видео. Судя по опубликованным очевидцами кадрам, всё произошло во время посадки воздушного судна.

Самолёт компании Yeti Airlines с 72 человеками разбился при посадке в аэропорту Покхары. Видео © twitter / Wajahat Kazmi

По данным местных СМИ, в результате трагедии из находившихся 72 человек на борту погибло не менее 35. К слову, максимальное количество пассажиров — не более 74. В настоящее время на месте работают спасательные группы.