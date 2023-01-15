Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта

На борту самолёта компании Yeti Airlines, который разбился в Покхаре, находилась тревел-блогер из России Елена Б. Её судьба неизвестна, но, по данным местных властей, все пассажиры и экипаж лайнера погибли.

Перед трагедией девушка разместила в социальной сети снимок, где написала о том, что направляется в Непал. На её странице указано, что она занимается SMM для крупных компаний, а также ведёт travel-блог.