Тревел-блогерша из России была на борту упавшего в Непале самолёта
На борту разбившегося в Непале самолёта находилась тревел-блогерша из России
На борту разбившегося в Непале самолёта находилась тревел-блогер из России Елена Б. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)
На борту самолёта компании Yeti Airlines, который разбился в Покхаре, находилась тревел-блогер из России Елена Б. Её судьба неизвестна, но, по данным местных властей, все пассажиры и экипаж лайнера погибли.
Перед трагедией девушка разместила в социальной сети снимок, где написала о том, что направляется в Непал. На её странице указано, что она занимается SMM для крупных компаний, а также ведёт travel-блог.
Как уже писал Лайф, всё произошло в районе Каски. Летевший из Катманду самолёт упал между старым и международным аэропортами города Покхара. В этот момент на борту воздушного судна находилось 72 человека, в том числе четыре члена экипажа. Известно, что в числе прочих там было четыре гражданина России.