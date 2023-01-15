Выжившие найдены на месте крушения самолёта в Непале

На месте крушения пассажирского самолёта в Непале найдены выжившие, их состояние неизвестно, они госпитализированы. Об этом сообщил помощник главы администрации округа Каски Гурудатта Дхакал.

"На данный момент мы обнаружили 29 тел, и [мы] также отправили некоторых выживших в больницу для лечения", — сказал AFP чиновник.