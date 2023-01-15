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Регион
Опубликовано 15 января 2023, 09:19
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Выжившие найдены на месте крушения самолёта в Непале

СМИ: На месте крушения самолёта в Непале обнаружены выжившие

На месте крушения пассажирского самолёта в Непале найдены выжившие, их состояние неизвестно, они госпитализированы. Об этом сообщил помощник главы администрации округа Каски Гурудатта Дхакал.

"На данный момент мы обнаружили 29 тел, и [мы] также отправили некоторых выживших в больницу для лечения", сказал AFP чиновник.

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Напомним, самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду, разбился сегодня утром. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Местные власти считали, что никто не выжил.

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Twitter / Upwardnewshq

Татьяна Миссуми
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