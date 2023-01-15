Выжившие найдены на месте крушения самолёта в Непале
СМИ: На месте крушения самолёта в Непале обнаружены выжившие
На месте крушения пассажирского самолёта в Непале найдены выжившие, их состояние неизвестно, они госпитализированы. Об этом сообщил помощник главы администрации округа Каски Гурудатта Дхакал.
"На данный момент мы обнаружили 29 тел, и [мы] также отправили некоторых выживших в больницу для лечения", — сказал AFP чиновник.
Напомним, самолёт авиакомпании Yeti Airlines, следовавший в Покхару из Катманду, разбился сегодня утром. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Местные власти считали, что никто не выжил.
Twitter / Upwardnewshq