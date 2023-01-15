В Британии жёстко осудили Сунака за помощь "кишащему нацистами" режиму Зеленского
Британский политик Картен назвал ошибкой решение Сунака передать Киеву танки Challenger 2
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак серьёзно ошибается, отправляя Киеву танки Challenger 2 и поддерживая "кишащий нацистами режим" на Украине. Об этом заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен.
"Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать конфликт, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — отметил он в "Твиттере".
Напомним, власти Британии подтвердили решение передать Украине 14 танков Challenger 2. После этого Лондон намерен отправить Киеву около 30 больших самоходных гаубиц AS90. В ближайшие дни украинских военнослужащих начнут обучать стрельбе из этих орудий.
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