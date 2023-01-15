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15 января, 09:21

В Британии жёстко осудили Сунака за помощь "кишащему нацистами" режиму Зеленского

Британский политик Картен назвал ошибкой решение Сунака передать Киеву танки Challenger 2

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак серьёзно ошибается, отправляя Киеву танки Challenger 2 и поддерживая "кишащий нацистами режим" на Украине. Об этом заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен.

"Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать конфликт, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — отметил он в "Твиттере".

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Напомним, власти Британии подтвердили решение передать Украине 14 танков Challenger 2. После этого Лондон намерен отправить Киеву около 30 больших самоходных гаубиц AS90. В ближайшие дни украинских военнослужащих начнут обучать стрельбе из этих орудий.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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