Премьер-министр Великобритании Риши Сунак серьёзно ошибается, отправляя Киеву танки Challenger 2 и поддерживая "кишащий нацистами режим" на Украине. Об этом заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Картен.

"Правительство Великобритании должно попытаться деэскалировать конфликт, а не продлевать его, поддерживая коррумпированный, кишащий нацистами режим Зеленского", — отметил он в "Твиттере".