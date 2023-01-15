Один солдат погиб и трое ранены при взрыве на военной базе в Израиле

В результате подрыва гранаты на военной базе в Израиле погиб один солдат вооружённых сил страны, ещё трое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

"Солдат Армии обороны Израиля погиб и ещё трое солдат получили ранения в результате взрыва боеприпаса на военной базе в центре страны", — сообщили там.

Инцидент произошёл в ходе учений, боеприпас сдетонировал в одном из солдатских вещмешков, уточняет Haaretz. Военная полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия, результаты будут предоставлены военной прокуратуре.