"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 января, 09:34

Один солдат погиб и трое ранены при взрыве на военной базе в Израиле

В результате подрыва гранаты на военной базе в Израиле погиб один солдат вооружённых сил страны, ещё трое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

"Солдат Армии обороны Израиля погиб и ещё трое солдат получили ранения в результате взрыва боеприпаса на военной базе в центре страны", — сообщили там.

Инцидент произошёл в ходе учений, боеприпас сдетонировал в одном из солдатских вещмешков, уточняет Haaretz. Военная полиция занимается расследованием обстоятельств происшествия, результаты будут предоставлены военной прокуратуре.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв у здания МИД Афганистана

Ранее Армия обороны Израиля сообщала, что силовики предотвратили попытку контрабанды оружия. Задержанные вместе с поличным были доставлены в полицию.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров