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15 января, 09:50

Стала известна причина пожара в Омской области, где погибла мать с тремя детьми

Причиной гибели многодетной семьи при пожаре в Омской области стала неисправность проводки

<p>В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей. Обложка © <a href="https://vk.com/wall-128786625_5354" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по региону</a></p>

В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей. Обложка © СК РФ по региону

Следственный комитет Омской области назвал подробности трагедии в селе Белоусовка, где сегодня ночью погибли в пожаре мать и трое её детей. По их информации, причиной возгорания, предварительно, стала неисправность проводки.

Как рассказали в СК, трагедия унесла жизнь 40-летней женщины и её детей: двух, семи и восьми лет. Известно, что в семье есть ещё один ребёнок десяти лет, который в момент пожара находился у бабушки. Глава семьи — вахтовик, в это время также отсутствовал. Пожарных вызвали соседи.

"По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, причиной смерти людей стало сильное задымление и, как следствие, острое отравление продуктами горения", — рассказали в ведомстве.

В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей. Фото © СК РФ по региону

В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей. Фото © СК РФ по региону

Напомним, в Омской области из-за пожара в частном доме погибли женщина и трое детей — двух, семи и восьми лет. Трагедия случилась в селе Белоусовка Павлоградского района. Там работают следователи. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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Оксана Попова

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