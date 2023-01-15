Стала известна причина пожара в Омской области, где погибла мать с тремя детьми

Следственный комитет Омской области назвал подробности трагедии в селе Белоусовка, где сегодня ночью погибли в пожаре мать и трое её детей. По их информации, причиной возгорания, предварительно, стала неисправность проводки.

Как рассказали в СК, трагедия унесла жизнь 40-летней женщины и её детей: двух, семи и восьми лет. Известно, что в семье есть ещё один ребёнок десяти лет, который в момент пожара находился у бабушки. Глава семьи — вахтовик, в это время также отсутствовал. Пожарных вызвали соседи.

"По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки, причиной смерти людей стало сильное задымление и, как следствие, острое отравление продуктами горения", — рассказали в ведомстве.

В Омской области при пожаре погибли мать и трое детей. Фото © СК РФ по региону