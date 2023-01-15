Электробусы Одессы сегодня не выйдут на линии

Общественный электротранспорт Одессы сегодня, 15 января, не выйдет на линии, сообщили в "Одесгорэлектротрансе". Причиной называется ограничение на потребление электроэнергии.

"Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электрический транспорт работать не будет", — говорится в сообщении пресс-службы компании.