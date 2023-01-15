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15 января, 10:00

Электробусы Одессы сегодня не выйдут на линии

Общественный электротранспорт Одессы не выйдет сегодня на линии

Общественный электротранспорт Одессы сегодня, 15 января, не выйдет на линии, сообщили в "Одесгорэлектротрансе". Причиной называется ограничение на потребление электроэнергии.

"Из-за ограничения лимитов на электроэнергию 15 января общественный электрический транспорт работать не будет", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Ранее Лайф писал о том, что довольно тёплая зима спасает Европу от энергетического кризиса. Также на выравнивание ситуации влияют меры по экономии энергии. Так считают аналитики Bloomberg.

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Матвей Шандрыголов
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