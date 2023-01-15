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15 января, 10:11

В Непале объявили однодневный траур после крушения самолёта

Власти Непала объявили в стране однодневный траур после крушения самолёта авиакомпании Yeti Airlines с 72 человеками на борту.

"Правительство объявило понедельник государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы", сообщило издание Online Khabar.

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Напомним, сегодня в Непале разбился самолёт ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший по маршруту Покхара Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Двое непальцев выжили.

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Twitter / Ghimire_krrish

Матвей Шандрыголов
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