В Непале объявили однодневный траур после крушения самолёта
Власти Непала объявили в стране однодневный траур после крушения самолёта авиакомпании Yeti Airlines с 72 человеками на борту.
"Правительство объявило понедельник государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы", — сообщило издание Online Khabar.
Напомним, сегодня в Непале разбился самолёт ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший по маршруту Покхара — Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Двое непальцев выжили.