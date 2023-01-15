ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 января 2023, 10:11

В Непале объявили однодневный траур после крушения самолёта

Власти Непала объявили в стране однодневный траур после крушения самолёта авиакомпании Yeti Airlines с 72 человеками на борту.

"Правительство объявило понедельник государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы", сообщило издание Online Khabar.

Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с гибелью людей в авиакатастрофе
Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с гибелью людей в авиакатастрофе

Напомним, сегодня в Непале разбился самолёт ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, следовавший по маршруту Покхара Катманду. На борту было 72 человека, в том числе четверо россиян. Двое непальцев выжили.

BannerImage

Twitter / Ghimire_krrish

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Непал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar