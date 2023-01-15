Как не стать жертвой гадалок и экстрасенсов — советы юриста

Большинство гадалок и экстрасенсов в России не обладают никакими способностями ясновидения, но зарабатывают на доверчивых согражданах. Адвокат Антон Пивоваров рассказал, как не попасть на крючок к жуликам.

Адвокат Антон Пивоваров рассказал, как не стать жертвой жулика-экстрасенса. Фотография предоставлена героем публикации.

"В первую очередь необходимо полностью табуировать для себя любое общение с гадалками, экстрасенсами и прочими "волшебниками", если они навязывают свои услуги сами. Не вступайте в разговоры с пристающими на улицах гадалками, не поддерживайте общение по телефону или в социальных сетях, если вам пишут данные лица первыми", — предупредил он.

Во-вторых, нельзя сообщать "гадалкам" реквизиты банковских счетов, карт, пароли и тому подобное. Эксперт посоветовал даже не говорить в их присутствии о своих финансовых возможностях и наличии денег. В-третьих, не следует обсуждать с посторонними лицами собственные жизненные трудности, здоровье, отношения в семье и карьеру. По словам Пивоварова, этой информацией может воспользоваться мошенник и выйти на вас, представившись экстрасенсом.

Адвокат подчеркнул, что привлечь к ответственности недобросовестного ясновидящего очень сложно. Для этого придётся собрать доказательства, что имел место обман. Лучше, если вы переводили деньги экстрасенсу на банковскую карту (счёт) или передавали их при свидетелях, а также если есть переписка в социальных сетях, мессенджерах, уточнил собеседник Лайфа.

"Следующий шаг — заявление в полицию. Правоохранители могут привлечь гадалок и экстрасенсов к ответственности по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Только в 2019–2020 годах мне удалось насчитать не менее 20 примеров привлечения экстрасенсов и магов к ответственности по данной статье УК РФ", — пояснил специалист.

Пивоваров добавил, что если мошенники уже потратили деньги, то задача вернуть их усложняется. Но можно попытаться взыскать средства за счёт ареста имущества "экстрасенса". Чтобы повысить шансы выиграть дело, лучше обратиться к квалифицированному юристу, заключил эксперт.