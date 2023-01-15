Шеф-повар поделился рецептом правильного горохового супа

Для того чтобы приготовить вкуснейший гороховый суп, лучше использовать жёлтый колотый горох сорта "айдахо". Как рассказал "Газете.ru" шеф-повар ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов, в таком случае блюдо получится невероятно вкусным и с кремовой текстурой.

"Я советую отдать предпочтение жёлтому гороху сорта "айдахо" — он отлично разваривается, имеет кремовую структуру и отменный вкус. Количество гороха рассчитывайте так: на 100 граммов гороха — один литр бульона. Перед приготовлением супа обязательно замочите горох на сутки в холодной воде", — указал повар.

Для основы — бульона — он рекомендует использовать свиную рульку. Также понадобятся горох, морковь, картофель, свежий зелёный горошек, куркума, зелень, соль и перец. После того как мясо поварится, к бульону нужно добавить горох и варить на медленном огне минут 30–40.

Спустя время мясо следует достать из кастрюли. Также нужно добавлять к супу воду, чтобы он не получился слишком густым. А за десять минут до готовности гороха, шеф-повар советует добавить к нему морковь и пробить всё в блендере до консистенции сливок, после чего отдельно сварить картофель. Само мясо надо разделить на волокна и добавить в блюдо

"Доведите до вкуса куркумой, солью и перцем. При подаче украсьте суп свежим зеленым горошком и мелконарезанной зеленью. Подавайте с поджаренным хлебом и хумусом", — сказал шеф-повар.