Премьер Грузии выразил соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким умершего сегодня актёра Вахтанга Кикабидзе. Он отметил, что сыгранные им персонажи ещё долго будут радовать зрителей.

"Для многих поколений нашей страны его имя как актёра связано со многими любимыми персонажами, которые выдержали испытание временем и ещё долго будут радовать зрителей. Сочувствую его семье, близким и друзьям", — цитирует его пресс-служба правительства страны.