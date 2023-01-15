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15 января, 11:39

Найденную в Молдавии боевую часть упавшей ракеты уничтожат на месте

Минобороны Молдавии: Найденную боевую часть упавшей ракеты уничтожат на месте

Боевую часть найденной накануне в Молдавии ракеты уничтожат на месте, сообщили журналистам в Минобороны республики.

"Найденный объект будет уничтожен на месте. В настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения", заявили в ведомстве.

Власти Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны

Власти Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны

Напомним, вчера возле граничащего с Украиной молдавского села Ларга нашли обломки ракеты. Принадлежность снаряда выясняется. Также нашли его боевую часть с 80 килограммами взрывчатки.

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Telegram / "Кишинёв в теме"

Матвей Шандрыголов

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