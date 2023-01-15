Найденную в Молдавии боевую часть упавшей ракеты уничтожат на месте
Минобороны Молдавии: Найденную боевую часть упавшей ракеты уничтожат на месте
Боевую часть найденной накануне в Молдавии ракеты уничтожат на месте, сообщили журналистам в Минобороны республики.
"Найденный объект будет уничтожен на месте. В настоящее время представители специализированных служб министерств обороны и внутренних дел прилагают все усилия для обеспечения безопасности местного населения", — заявили в ведомстве.
Напомним, вчера возле граничащего с Украиной молдавского села Ларга нашли обломки ракеты. Принадлежность снаряда выясняется. Также нашли его боевую часть с 80 килограммами взрывчатки.
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