Путин: Ситуация в экономике России гораздо лучше, чем ожидали наши противники

Президент РФ Владимир Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике, уточнив, что показатели оказались лучше ожидаемых. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", — подчеркнул глава государства.

По его словам, ситуация в экономике не просто стабильная, но вполне удовлетворительная. "Я скажу так аккуратно — если не хорошая", — заключил Путин.