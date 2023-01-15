Путин: Ситуация в экономике России гораздо лучше, чем ожидали наши противники
Президент РФ Владимир Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике, уточнив, что показатели оказались лучше ожидаемых. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".
"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", — подчеркнул глава государства.
По его словам, ситуация в экономике не просто стабильная, но вполне удовлетворительная. "Я скажу так аккуратно — если не хорошая", — заключил Путин.
Ранее сообщалось, что в России инфляция по итогам 2022 года оказалась ниже прогнозируемой и составила 11,9% вместо 12,4%. Такие данные привели в Минэкономразвития.