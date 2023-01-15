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15 января, 11:32

Путин: Ситуация в экономике России гораздо лучше, чем ожидали наши противники

Президент РФ Владимир Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике, уточнив, что показатели оказались лучше ожидаемых. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", — подчеркнул глава государства.

По его словам, ситуация в экономике не просто стабильная, но вполне удовлетворительная. "Я скажу так аккуратно — если не хорошая", — заключил Путин.

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Ранее сообщалось, что в России инфляция по итогам 2022 года оказалась ниже прогнозируемой и составила 11,9% вместо 12,4%. Такие данные привели в Минэкономразвития.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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