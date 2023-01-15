ВС России уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

Армейская авиация и артиллерия ЗВО ВС России нанесли поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новосёловское ЛНР", — сказал офицер.

За сутки российские военнослужащие уничтожили до 50 украинских солдат, боевую бронированную машину и два автомобиля.