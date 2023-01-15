Морпехи Тихоокеанского флота нанесли удары по подразделениям ВСУ во Владимировке и Угледаре

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные продолжают успешное выполнение поставленных задач. Накануне бойцы Восточного военного округа и морпехи Тихоокеанского флота нанесли огневое поражение по противнику на Южно-Донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка и Угледар в ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

Таким образом, украинская армия лишилась около полусотни бойцов, трёх пикапов и автомобиля. Кроме того, российскими солдатами была уничтожена группа диверсантов ВСУ у населённого пункта Сладкое.