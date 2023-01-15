ВС России продолжили наступление в районе северных окраин Артёмовска и ж/д станции Соль в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артёмовска ДНР и железнодорожной станции Соль", — сказал он.

Украинская армия за сутки потеряла 80 бойцов, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.