ВС России продолжили наступление в районе северных окраин Артёмовска и ж/д станции Соль
ВС России продолжили наступление в районе северных окраин Артёмовска и ж/д станции Соль в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артёмовска ДНР и железнодорожной станции Соль", — сказал он.
Украинская армия за сутки потеряла 80 бойцов, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ранее Минобороны показывало видео применения высокоточных боеприпасов нового поколения по огневым точкам, бронетехнике и вооружению ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что цели были поражены с "ювелирной точностью".
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