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Опубликовано 15 января 2023, 11:13

ВС России продолжили наступление в районе северных окраин Артёмовска и ж/д станции Соль

ВС России продолжили наступление в районе северных окраин Артёмовска и ж/д станции Соль в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артёмовска ДНР и железнодорожной станции Соль", — сказал он.

Украинская армия за сутки потеряла 80 бойцов, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Мобилизованные ударили по позициям ВСУ из обновлённых гаубиц "Мста"
Мобилизованные ударили по позициям ВСУ из обновлённых гаубиц "Мста"

Ранее Минобороны показывало видео применения высокоточных боеприпасов нового поколения по огневым точкам, бронетехнике и вооружению ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что цели были поражены с "ювелирной точностью".

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VK / Минобороны России

Матвей Шандрыголов
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